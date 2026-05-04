من المستشفى.. أيمن منصور يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن تعرض أيمن منصور نجم الزمالك و منتخب مصر السابق لوعكه صحيه أستدعت نقله للمستشفى .

و نشر تامر عبد الحميد صور أيمن منصور من داخل المستشفى و علق كاتبا:شفاك الله وعافاك يا سوبر وان شاء الله بسيطة يا حبيب الكل.

علي الجانب الاخر يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.و