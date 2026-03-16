قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بحصوله على 10505 أصوات
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: تكثيف الحملات على المواقف لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية الدورية على مواقف السيارات لجميع المواصلات العامة للخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص - السرفيس - النقل الجماعى ) للمتابعة على أرض الواقع لالتزام السائقين بالتعريفة المحددة بعد الزيادة، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بما يضمن الانضباط داخل منظومة النقل ومنع أي ممارسات استغلالية للمواطنين.

ضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي ضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بين المواطنين في المواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات للتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين بزيادة تعريفة الركوب للسيارات عما تم إعلانه مؤخرا من المحافظات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وتلقت الدكتورة منال عوض، تقريراً اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، بشأن نتائج المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها من خلال مركز إدارة الأزمات والسيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وعناصر الرصد الميداني بالمحافظات بمتابعة الموقف بالمحافظات عقب تحريك أسعار الوقود وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، حيث يواصل المركز التنسيق والمتابعة اللحظية مع مراكز إدارة الأزمات والسيطرة وغرف العمليات بالمحافظات لرصد مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وأفاد التقرير بقيام مركز السيطرة بالوزارة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة مراكز إدارة الأزمات وعناصر الرصد الميداني بالمحافظات، لمتابعة الحالة داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، والتأكد من انتظام حركة التشغيل والالتزام بتعريفة الركوب المعتمدة، مع رصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.

وأكدت الدكتورة منال عوض  أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة يتابعان الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، مع استقبال ورصد أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة أو أي مخالفات داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بما يضمن حماية حقوق المواطنين وانتظام تقديم الخدمات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

