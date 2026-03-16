ميدو: الترجي أضاع أسهل فرصة للتأهل على حساب الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، أن فريق الترجي الرياضي التونسي أضاع أسهل فرصة للتأهل على حساب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "رأيي أن الترجي أضاع أسهل فرصة للتأهل على حساب الأهلي في مباراة الأمس".

وأضاف: "إضاعة فرص سهلة بهذا الشكل أمام فريق كبير مثل الأهلي دائمًا ما يُعاقب عليها!".

وتابع: "الأهلي سيفوز بفارق هدفين في مباراة القاهرة".

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.