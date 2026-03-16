مستواه ضايع.. توروب يُقرر رحيل لاعب الأهلي

أبلغ المدرب ييس توروب مسؤولي النادي الأهلي بشكل نهائي بصعوبة استمرار المهاجم البرتغالي يلسين كامويش في صفوف الفريق، نظراً لمستواه الفني المتواضع وعدم تقديم أوراق اعتماده.

الأهلي

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك “مستواه ضايع.. توروب أبلغ مسؤولي الأهلي بصعوبة استمرار المهاجم البرتغالي كامويش بشكل نهائي”.

كان الأهلي تعاقد مع يلسين كامويش قادمًا من صفوف ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع تضمين العقد ببند أحقية الشراء.

ولم ينجح اللاعب في تقديم أوراق اعتماده للجماهير، حيث خرج من حسابات المدير الفني في المباريات الماضية بعد استبعاده المتتالي من قائمة الفريق.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.