ليفاندوفسكي يؤجل حسم مستقبله.. واهتمام تركي يلاحقه

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه لن يحسم مستقبله في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيؤجل اتخاذ القرار النهائي حتى شهر مايو المقبل، من أجل تقييم جميع الخيارات المتاحة أمامه خلال الفترة القادمة.

وبحسب التقارير، فإن مهاجم برشلونة يفضل أولًا الاستماع إلى موقف النادي الكتالوني بشأن مستقبله قبل النظر في أي عروض أخرى، خاصة مع إمكانية طرح عقد جديد لمدة موسم واحد فقط وبراتب أقل من عقده الحالي.

في المقابل، تلقى اللاعب عدة عروض مالية مغرية من أندية خارج إسبانيا، إلا أنه لا يفضل فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالأمان، بينما يبدو أكثر انفتاحًا على خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

ودخل ناديا فنربخشة وبيشكتاش في دائرة الاهتمام بالتعاقد مع المهاجم البولندي، حيث كشفت تقارير أن بيشكتاش قدم عرضًا مبدئيًا يتضمن مكافأة توقيع تصل إلى 10 ملايين يورو، إلى جانب راتب سنوي يبلغ نحو 20 مليون يورو بعقد يمتد لموسمين.

ورغم هذه العروض، لا يزال ليفاندوفسكي يركز حاليًا على موسمه مع برشلونة، حيث شارك في 35 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 3 أهداف.