الترجى يستأنف تدريباته غداً لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ذكرت صحيفة "الصباح" التونسية، أن الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الترجي التونسي تحت قيادة الفرنسي باتريس بوميل المدير الفنى، استقر على منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، خوفاً من التعرض للإجهاد عقب المباراة التي جرت مساء الأحد أمام الأهلي.

وأوضح التقرير ذاته، أن فريق الترجي سيستأنف تدريباته الجماعية، غداً الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الأهلي في مواجهة الإياب المقرر لها أن تقام مطلع الأسبوع القادم في القاهرة.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

