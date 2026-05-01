أرقام وإحصائيات.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، في مصر والوطن العربي صوب ملعب استاد القاهرة الدولي في الثامنة من مساء يوم الجمعة لمتابعة لقاء القمة رقم 132 بين العملاقين الزمالك والأهلي في ختام منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية في مجموعة تحديد بطل الموسم رقم 67 للدوري.

وإليك كل إحصائيات مباريات القمة:

- يدخل الزمالك هذا اللقاء في المركز الأول برصيد 50 نقطة من 23 مباراة ’ فاز في 15 (الأكثر فوزاً) وتعادل في 5 (الأقل تعاداً مع بيراميدز) وخسر 3 (الأقل خسارة بمشاركة الأهلي).

- الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 23 مباراة أيضاً ’ فاز في 12 مباراة وتعادل في 8 وخسر 3 مرات (الأقل خسارة في الدوري مناصفة مع الزمالك).

- أحرز الزمالك 37 هدفاً (الأقوى هجوماً) وتلقت شباكه 14 هدفاً (الأقوى دفاعاً).

- سجل الأهلي 36 هدفاً (ثالث أقوى هجوم في الدوري بعد الزمالك وبيراميدز) وتلقت شباك الفريق 24 هدفاً (ثاني أضعف دفاع في مجموعة البطولة بعد المصري).

- هدافو الزمالك: عدي الدباغ (8 أهداف) ’ ناصر منسي (6 أهداف) ’ حسام عبد المجيد (4 أهداف) ’ الأنجولي شيكو بانزا البرازيلي خوان بيزيرا (3 أهداف).

هدافو الأهلي: محمود حسن "تريزيجيه" (9 أهداف) – أحمد سيد "زيزو" (4 أهداف) ’ وياسين مرعي ’ جراديشار (3 أهداف).

- تعادل الزمالك في الجولة السابقة مع إنبي (0 – 0) وهو أول تعثر للفريق في المرحلة النهائية الذي استهلها بالفوز على المصري (4 – 1) وبيراميدز (1 – 0).

- خسر الأهلي أول مباراة له في المرحلة النهائية أمام بيراميدز (0 – 3) في الجولة الرابعة بعد أن تعادل مع سيراميكا كليوباترا (1 – 1) ثم فاز على سموحة (2 0 1) في الجولة الثانية.

- استقبلت شباك الأهلي هدف على الأقل في أخر 8 مباريات على المستويين المحلي والأفريقي (13 هدفاً في 8 مباريات) علماً بأن أخر مباراة خرج فيها الفريق (كلين شيت) كان أمام سموحة في الجولة 19.

- يغيب عن الزمالك في هذا اللقاء عمرو ناصر ومحمود جهاد وأحمد حسام للإصابة.

- يفتقد الأهلي خلال لقاء الزمالك محمد هاني للإيقاف وكريم فؤاد وياسر إبراهيم والمغربي يوسف بالعمري للإصابة.

- تسلم معتمد جمال (52 سنة) بتدريب الزمالك في 7 يناير الماضي خلفاً لأحمد عبد الرؤوف’ ولعب الفريق تحت قيادته 22 مباراة’ فاز في 14 وتعادل في 4 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً واستقبلت شباكه 13 هدفاً فقط.

- تولى الدنماركي ييس توروب (56 سنة) تدريب الأهلي منذ 8 أكتوبر الماضي خلفاً لـ عماد النحاس وقاد الفريق في 33 مباراة في الدوري وكأس السوبر وكأس عاصمة مصر وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا’ فاز في 15 وتعادل في 9 وخسر 9 مرات وسجل الفريق معه 43 هدفاً مقابل 32 هدفاً في شباكه.

- لم يضم الزمالك أي لاعب خلال انتقالات يناير بسبب إيقاف القيد ’ في المقابل تعاقد الأهلي مع 7 لاعبين في "الميركاتو" الشتوي وهم حمزة علاء ’ أحمد عيد ’ هادي رياض ’ عمرو الجزار ’ المغربي يوسف بالعمري ’ الأنجولي يلتسين كامويش ’ مروان عثمان "أوتاكا".

القيمة السوقية لفريق الزمالك تصل إلى 15.48 مليون يورو والبرازيلي خوان بيزيرا وحسام عبد المجيد الأغلى بين لاعبيه بقيمة 1.8 مليون يورو لكلاً منهما ’ ومتوسط الأعمار 25 سنة و9 شهور وعدد الأجانب 8 لاعبين.

- القيمة السوقية لقائمة الأهلي هي الأغلى بين الأندية الـ 21 بقيمة تبلغ 37.05 مليون يورو وأغلى اللاعبين "تريزيجيه" وإمام عاشور بقيمة 4.5 مليون يورو لكل لاعب ’ ومتوسط الأعمار 28 سنة و3 شهور وعدد الأجانب 5 لاعبين.

- 131 مباراة جمعت الطرفين في بطولة الدوري منذ انطلاق المسابقة موسم 1948 – 1949.

- فاز الأهلي في 51 مباراة وسجل 172 هدفاً منها 6 اعتبارية مقابل 29 انتصاراً و118 هدفاً للزمالك منها 3 اعتبارية وتعادلا 51 مرة.

- تعادل الفريقان (2 – 2) في أول مباراة بينهما بالجولة الثامنة موسم 1948 – 1949 ’ سجل للأهلي أحمد مكاوي وسيد عثمان وللزمالك سعد رستم وعبد الكريم صقر وأقيم اللقاء في العاشر من ديسمبر عام 1948.

- الفوز الأول في مباريات القمة حققه الزمالك بهدف يونس مرعي بالجولة السابعة عشرة للموسم الأول للدوري وأقيم اللقاء في الأول من أبريل عام 1949.

- أول فوز للأهلي كان (2 – 0) بالجولة التاسعة موسم 1949 – 1950 بتوقيع فتحي خطاب والسيد عطية "توتو".

- أكبر فوز في لقاءات القطبين في الدوري حققه الأهلي بالجولة 22 موسم 2001 – 2002 (6 – 1) بتاريخ 16 مايو 2002 , أما أكبر فوز للزمالك فكان (3 – 1) وحققها 4 مرات أخرها في الجولة 21 موسم 2019 – 2020.

65 لاعباً من الزمالك سجلوا في شباك الأهلي أخرهم حسام عبد المجيد في القمة 131 بالمرحلة الأولى هذا الموسم من علامة الجزاء ’ بالإضافة لهدفين بالنيران الصديقة جاءا عبر السوداني إبراهيم الكبير ومحمد عامر لاعبا الأهلي في القمتين 31 سنة 1966 و49 عام 1981.

- 75 لاعباً من الأهلي زاروا شباك الزمالك كان أخرهم محمود حسن "تريزيجيه" في لقاء المرحلة الأولى هذا الموسم من ضربة جزاء أيضاً ’ بالإضافة لهدفين بالنيران الصديقة عبر أحمد توفيق في القمة 108 موسم 2013 – 2014 ومحمد أبو جبل في القمة 123 موسم 2021 – 2022.

- حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر أكثر من سجل في لقاءات الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري برصيد 9 أهداف منها 5 للأهلي و4 للزمالك وهو اللاعب الوحيد في تاريخ "الكلاسيكو" الذي سجلا للطرفين مع جمال عبد الحميد الذي أحرز 3 أهداف منها 1 مع الأهلي و2 رفقة الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي الذي أحرز هدفين للزمالك وهدفاً للأهلي.

- في المواجهة الأخيرة بين الطرفين تفوق الأهلي (2 – 1) بالجولة التاسعة هذا الموسم حيث تقدم حسام عبد المجيد للزمالك غي الدقيقة 32 من ضربة جزاء وتعادل البديل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 71 ثم رجح محمود حسن "تريزيجيه" كفة الأهلي في الدقيقة 78 من ضربة جزاء وأقيم اللقاء في 29 سبتمبر 2025.

- يتصدر الثلاثي السيد عطية "توتو" ’ محمد أبو تريكة ’ محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في مواجهات الزمالك بالدوري برصيد 7 أهداف ثم صالح سليم ’ السيد الضظوي ’ رفعت الفناجيلي وعماد متعب برصيد 6 أهداف.

- الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري على راس قائمة هدافي الزمالك أمام الأهلي في الدوري برصيد 5 أهداف لكلاً منهما ثم الثلاثي حمادة إمام ’ عمر النور ’ حسام حسن وجمال حمزة برصيد 4 أهداف.

- فاز الأهلي بلقب الدوري 45 مرة أخرها في المواسم الثلاثة الأخيرة ’ بينما توج الزمالك باللقب 14 مرة أخرها موسمي 2020 – 2021 و2021 – 2022.

- الثنائي محمود الخطيب وحسام حسن على رأس قائمة هدافي الأهلي في بطولة الدوري برصيد 109 هدفاً لكلاً منهما.

- عبد الحليم علي الهداف الأول للزمالك في بطولة الدوري برصيد 84 هدفاً.

- يُدير المباراة طاقم حكام ألماني يقوده ماتياس يولينبيك (حكماً للساحة) ’ كريستيان جيتلمان وجوناس فيكينماير (مساعدين) ’ توبياس ريخيل (حكماً رابعاً) ’ روبرت شرودر وهنريلك برامليج (تقنية الفيديو).