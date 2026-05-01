تغييرات عديدة ... تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم

تتجه انظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك و الأهلى في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة على استاد القاهرة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

ومن المتوقع ان يشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي :

-حراسة المرمى: مهدى سليمان

-الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد ابراهيم.

-خط الوسط: أحمد فتوح، محمد شحاتة وعبد الله السعيد.

-الهجوم: خوان بيزيرا، وناصر منسى، بجانب عدى الدباغ.