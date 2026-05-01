اتحاد المصارعة يكرم البطل عبدالله حسونة على هامش البطولة الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، تكريم المصارع الموهوب عبدالله حسونة اليوم الجمعة على هامش البطولة الأفريقية للمصارعة المقامة في الصالة المغطاة باستاد برج العرب حتى 5 مايو الجاري بمشاركة 31 دولة.

ويعد عبدالله حسونة الحاصل على الميدالية الذهبية تحت 17 سنة في البطولة الإفريقية صاحب أشهر حركة رياضية بالبطولة في المباراة النهائية والتي أصبحت حديث العالم بعد فوزه أمام بطل تونس.

وقال العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة إن المصارع عبدالله حسونة يعد من اللاعبين الموهوبين والمتميزين وسوف يلقى المزيد من الاهتمام والرعاية كونه يعد مشروع بطل صاعد بقوة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن المدرب القيرغيزي عزت إركينباييف سوف يتولى تدريب عبد الله حسونة على فنون المصارعة الرومانية من أجل رفع مستواه الفني للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وقال حسونة إنه استطاع خلال مشواره في البطولة الأفريقية للمصارعة أن يفوز على بطل نامييا وجنوب إفريقيا وتونس دون أن يسجل أحد من خصومه اي نقطة عليه، موضحا أنه تدرب على تلك الحركة الفنية أكثر من مرة والتي استخدمها في مباراة الميدالية الذهبية أمام بطل تونس أكثر من مرة قبل أن يطبقها في تلك المباراة.

وكشف عن أمنياته بحصد ميدالية ذهبية في بطولة العالم والتواجد في الأولمبياد وحصد ميدالية لمصر، مؤكدا أن كرم جابر قام بتهنئته بعد فوزه بالميدالية الذهبية كاشفا أنه مثله الأعلى في المصارعة ويتمنى أن يصبح مثله في نجوميته.

وأشاد لاعب المنتخب المصري للمصارعة بالتنظيم الجيد للبطولة الأفريقية للمصارعة مع توفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبين ولاعبات، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.