إعلامي يكشف تطورات إصابة نجمي الأهلي أمام الترجي

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل إصابة نجمي الأهلي احمد سيد زيزو و اليو ديانج خلال مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: زيزو تعرض لكدمة قوية في الكاحل، كما أن اللاعب المالي أليو ديانج تعرض لكدمة في اليد خلال مشاركتهما في لقاء الترجي.

و تابع :الثنائي زيزو وديانج سوف يخضعان للفحص الطبي بعد العودة إلى القاهرة للاطمئنان على حالتهما قبل مران الفريق.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.