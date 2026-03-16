الخميس.. الترجي يغادر تونس على طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الأهلي

ذكر موقع "نسمة سبورت" التونسي، أن فريق الترجي التونسي سيغادر إلى القاهرة يوم الخميس المقبل على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الإهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح التقرير أن قرار سفر بعثة الترجي إلى القاهرة بطائرة خاصة، جاء من أجل توفير كل سبل الراحة للفريق التونسي، قبل مواجهة الأهلي في المباراة المرتقبة في دوري الأبطال.

الترجى يستأنف تدريباته غداً لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية، أن الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الترجي التونسي تحت قيادة الفرنسي باتريس بوميل المدير الفنى، استقر على منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، خوفاً من التعرض للإجهاد عقب المباراة التي جرت مساء الأحد أمام الأهلي.

وأوضح التقرير ذاته، أن فريق الترجي سيستأنف تدريباته الجماعية، غداً الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الأهلي في مواجهة الإياب المقرر لها أن تقام مطلع الأسبوع القادم في القاهرة.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

