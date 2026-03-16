موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب دوري أبطال إفريقيا

تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خسارة صعبة، أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.



مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح الأهلي ، في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا خلال مشواره في البطولة.

في المقابل، حجز الترجي مقعده في هذا الدور بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني، ليضرب موعدًا مع الأهلي في قمة إفريقية جديدة تحمل الكثير من الإثارة والندية.



