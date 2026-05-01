قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة المتبرع بالدم يحصل على مجموعة من التحاليل الطبية الهامة مجانًا

أرشيفية
أرشيفية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير احتياجات المرضى من الدم ومشتقاته من خلال 28 بنك دم إقليمي موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 3 بنوك دم في محافظة القاهرة، وذلك لضمان توافر الدم بصفة مستمرة وتيسير خدمات التبرع والوصول إليها بسهولة.

بنوك الدم تعمل على مدار الـ24 ساعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بنوك الدم تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا لاستقبال طلبات نقل الدم، حيث يتم الصرف بناءً على طلب رسمي صادر من المستشفى مرفقًا بعينة من دم المريض. وتُجرى اختبارات التوافق وتحديد فصيلة الدم والكشف عن الأجسام المضادة لضمان سلامة المريض قبل عملية النقل.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات التبرع بالدم متاحة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، نظرًا لأنها لا تُعد من الخدمات الطارئة. ويحصل المتبرع على مجموعة من التحاليل الطبية الهامة مجانًا قبل التبرع، وتشمل تحديد فصيلة الدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، والكشف عن الفيروسات الكبدية (B وC)، وفيروس الإيدز، وبكتيريا الزهري، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان سلامة المتبرع والمريض على حد سواء.

وأشار إلى أن الوزارة توفر سيارات متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل والمستلزمات الطبية المعقمة، وتضم فرقًا طبية متخصصة، لاستقبال راغبي التبرع في مختلف المناطق، مما يتيح فرصة آمنة ومريحة للتبرع ويساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن المركز القومي لخدمات نقل الدم معتمد من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB) المعتمدة من (ISQUA) منذ عام 2014، وقد تم تجديد هذا الاعتماد للمرة الرابعة في ديسمبر 2022. كما حصل المعمل المرجعي لكرات الدم الحمراء (RCRL) على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتم تجديده في عام 2025 ليظل ساريًا حتى عام 2028.

جدير بالذكر بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان تعمل وفق بروتوكولات معتمدة عالميًا لضمان أعلى معايير السلامة للمتبرعين والمرضى. ويمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للاستفسار أو طلب المساعدة من خلال الخط الساخن 15333 الذي يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

تؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها الدائم على توفير الدم ومشتقاته بجودة عالية وسلامة تامة، لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة لجميع المرضى.

وزارة الصحة والسكان الدم ومشتقاته احتياجات المرضى بنوك الدم محافظات الجمهورية فصيلة الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

