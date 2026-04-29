جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية.. حساب المقصرين ودعم الجادين

أجرى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان جولة تفقدية موسعة بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة القليوبية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمتابعة الخدمات ميدانيًا وضمان الانضباط والتعامل الفوري مع أوجه القصور بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق رضا المواطنين.

استهل نائب الوزير جولته بمركز طبي قليوب البلد حيث راجع انتظام العمل من خلال دفاتر الحضور والانصراف وتفقد غرفة التطعيمات واطمأن على توافر اللقاحات، موجّهًا بالالتزام الصارم بمعايير النظافة ومكافحة العدوى ،ومؤكدًا عدم السماح بأي ممارسات غير صحية داخل أماكن تقديم الخدمة.

إصلاح جهاز الأسنان

كما استمع لآراء المترددين ووجّه بسرعة إصلاح جهاز الأسنان واستكمال نواقص الأدوية وتعزيز التوعية بأهمية تسجيل المواليد في التوقيتات المحددة.

وشملت الجولة مختلف أقسام المركز من تسجيل المواليد والمراقبة الصحية ودمج المبادرات وتنظيم الأسرة والعيادات والمعمل والاستقبال حيث اطمأن على كفاءة الأجهزة وتوافر المستلزمات، ووجّه بتشكيل لجنة لمراجعة الأداء العام وإحالة المقصرين والمتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إعادة توزيع القوى البشرية بما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة.

وفي عيادة قليوب الشاملة تابع نائب الوزير انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية وراجع الجوانب الإدارية والمالية، موجّهًا بسرعة توفير احتياجات قسم الأسنان ومراجعتها دوريًا كما أشاد بمستوى الأداء ، وقرر صرف مكافأة للأخصائية الاجتماعية تقديرًا لجهودها مع التوجيه بمراجعة الحالة الإنشائية للمبنى والتنسيق لتوفير مقر بديل مؤقت يضمن عدم تأثر الخدمة.

ووجّه بإحالة مدير صيدلية العيادات الشاملة للتحقيق بسبب تأخر صرف الأدوية، مؤكدًا ضرورة صرف العلاج في نفس يوم التردد دون تأخير وقد تم على الفور تدعيم الصيدلية بالأدوية من مخازن فرع القليوبية بشبرا وبهتيم لضمان توافرها للمرضى.

واستكمل نائب الوزير جولته بمستشفى قليوب التخصصي حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية المركزة والإنعاش والأطفال وغرف الملاحظة والجراحات البسيطة ووجّه برفع مستوى النظافة العامة ومراجعة الفرش بشكل دوري، كما شدد على مراجعة عقود الأمن والنظافة والصيانة لضمان كفاءة التشغيل.

وتضمنت الجولة تفقد وحدات الغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل والمخازن حيث اطمأن على توافر المستلزمات الطبية، وراجع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من جاهزية طفايات الحريق، موجهًا بإحالة المسؤول عن السلامة للتحقيق لوجود مخالفات.

كما شملت الجولة المرور على الأشعة والعيادات الخارجية ومبادرة الأورام ومركز الوقاية من السعار مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.