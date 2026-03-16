تعليق غير متوقع من إعلامي زملكاوي على تألق مصطفى شوبير

أشاد الاعلامي الزملكاوي عمرو الدردير بحارس مرمي النادي الاهلي مصطفي شوبير بعد تألقه أمس أمام الترجي.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: بعيد عن الانتماء شوبير أفضل حارس في مصر بعد المهدي سليمان .

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا .