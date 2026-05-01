رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: خطاب الرئيس حمل رسائل إيجابية أكدت أن العامل هو الركيزة لكل إنجاز تنموي

قال عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال حملت رسائل إيجابية ومهمة لعمال مصر، مؤكداً أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية في عملية التنمية، وأن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ما كانت لتتم دون جهود العمال.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك تركيزاً واضحاً على توطين الصناعة، وأن شعار "صنع في مصر" يمثل هدفاً استراتيجياً لبناء اقتصاد قوي وتوفير فرص عمل حقيقية.

وتابع، أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة يعكس توجهاً حقيقياً لتوسيع مظلتها الاجتماعية وتحسين أوضاعها، مشيراً إلى أن المنحة الاستثنائية التي تم توجيهها لمدة 3 أشهر تُضاف إلى ست منح سابقة مخصصة لهذه الفئة والمسجلة بوزارة العمل، لتصبح تسع منح خلال العام.

وأكد أهمية دور العمالة غير المنتظمة في تسجيل بياناتها للاستفادة من هذه المزايا والحصول على الأمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذا يتطلب جهداً مشتركاً من الجهات المعنية ووسائل الإعلام.



