إعلامي: الأهلي يشكو عيسى سي في الكاف

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تحرك عاجل من النادي الأهلي ضد حكم مباراة الترجي التونسي في منافسات دوري أبطال افريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يقدم شكوى رسمية لدى كاف ضد عيسى سي حكم مباراة الترجي”.

وأثارت القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الكروية المصرية بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق التونسي سجل منها هدف الفوز الوحيد في اللقاء.

ومع نهاية المباراة التي انتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى الحكم السنغالي عيسى سي حيث اعتبر عدد من المحللين ونجوم الكرة السابقين أن بعض قراراته أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها.

خبير تحكيمي: ركلة الجزاء غير صحيحة

من جانبه أكد المحلل التحكيمي محمود البنا أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد محمد هاني بدعوى لمسة اليد لم تكن صحيحة من الناحية القانونية.