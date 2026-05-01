الدبابة الكونغولية في الهجوم.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام انبي

يلتقي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم فريق بيراميدز نظيره انبي في المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الخامسة من مجموعة البطولة للدوري.

تشكيل بيراميدز المتوقع

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز علي تشكيل الفريق السماوي أمام انبي والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي - حامد حمدان

مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري

فيستون ماييلي

قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في إطار بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - زياد شاكر

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - مروان عصام - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي