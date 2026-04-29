إنبي: الزمالك سيحقق لقب الدوري.. ومواجهة بيراميدز صعبة

يرى محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، أن الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الدوري المصري هذا الموسم.



وقال إسماعيل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: حمزة الجمل مدرب مميز ويجيد اكتشاف مجموعة من اللاعبين الشباب، وهو جرئ في هذه النقطة، لدينا استراتيجية معينة وهي بيع اللاعبين من أجل جلب أموال ولا يشغلنا أن يحدث كلام بسبب هذا الأمر.



واضاف: أيمن الشريعي أكد على أهمية الثلاث مباريات المتبقية في الدوري المصري وحفز اللاعبين بدوري سيد عبد النعيم ثلاث مرات في مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز.

وتابع: اطلب من حسام حسن النظر إلى مصطفى شكشك لاعب أهلي طرابلس، ومروان داود لأنهم مستويات مميزة بالإضافة إلى علي محمود وأقطاي عبد الله.



وأختتم: حدث أحاديث من الوكلاء على بعض اللاعبين مثل علي محمود واقطاي عبد الله لكن مجرد كلام وكلاء وليس مفاوضات رسمية والزمالك الأقرب لحصد الدوري المصري.