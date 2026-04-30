أمين عمر حكمًا لمواجهة بيراميدز وإنبي في صراع مجموعة الحسم بالدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة نادي بيراميدز أمام نادي إنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة 1 مايو 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، في لقاء لا يقل أهمية عن قمة الأهلي والزمالك، نظرًا لتأثيره المباشر على صراع اللقب.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي أمين عمر كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال مساعد أول، ومحمد عاطف التناري مساعد ثانٍ، بينما يتولى هشام القاضي مهام الحكم الرابع.

وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تعيين علاء صبري حكمًا لتقنية الـVAR، ويعاونه عمرو الشناوي.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري، حيث يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على الصدارة، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية قد تقلب حسابات القمة وتؤثر على سباق التتويج في الجولات الحاسمة من الموسم.