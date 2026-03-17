الأهلي يحتج على قرار كاف ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي

أرسل النادي الأهلي احتجاجًا رسميًّا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل قليل، على قرار «كاف» بتأجيل نظر استئناف الأهلي الذي كان محددًا له غدًا، بخصوص عقوبة الحرمان من جماهيره في مباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وجاء احتجاج الأهلي بشكل عاجل؛ بعدما تلقى إخطارًا من «كاف» أن الاستئناف الذي كان محددًا له الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ، قد تأجل للواحدة ظهرًا، ثم تلقى النادي إخطارًا آخر بأن جلسة نظر الاستئناف تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وهو يعلم أن لقاء العودة مع الترجي تحدد له السبت المقبل باستاد القاهرة.

وطالب الأهلي، الاتحاد الإفريقي، بضرورة تنفيذ اللوائح، حيث إن الاستئناف حق قانوني للنادي، ومن شأنه البت فيه قبل المباراة المقبلة، لا سيما وأن «كاف» وقع عقوبة حرمان الأهلي من جماهيره؛ بعد الخطأ للمرة الأولى بإلقاء زجاجات المياه في مضمار الملعب، وكان يجب أن تكون العقوبة متدرجة أسوة بما حدث مع الأندية الأخرى.

وتمسك الأهلي في احتجاجه، بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل قبل المباراة المقبلة في دوري الأبطال، وإنصاف العدالة ومنح النادي الحق في حضور جماهيره ولو بنسبة من سعة الاستاد، مثلما حدث مع أندية إفريقية في وقائع سابقة، خاصة أن جماهير الأهلي لم يسبق لها ارتكاب هذا الخطأ منذ بداية البطولة إلا في مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.