لقطات من داخل ملعب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ملعب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وشارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من داخل ملعب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتنطلق المباراة غدا السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعي الأهلي المتوج بـ 12 لقبا لبطولة دوري أبطال أفريقيا لحسم التأهل لـ الدور ربع النهائي خاصة في ظل صداراته للمجموعة برصيد 7 نقاط.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري.