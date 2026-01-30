صراع القمة يشتعل.. الزمالك يواجه المصري بالكونفدرالية.. هل سينجح الأبيض في حسم اللقاء؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك المباراة المقبلة بثقة كبيرة وروح معنوية مرتفعة، بعد فوزه على فريق بتروجيت بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد القاهرة. ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات لتعزيز موقفه في المجموعة والاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل إلى ربع النهائي.

مواجهة الزمالك والمصري.. أهمية كبيرة في صراع القمة

تكتسب مواجهة الزمالك والمصري أهمية خاصة في صراع صدارة المجموعة الرابعة، حيث يسعى كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل. ويأتي ذلك في ظل تقارب مستويات الفرق المشاركة ما يجعل كل مباراة بينهما حاسمة.

وكانت المباراة السابقة بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية، مما يرفع من أهمية اللقاء المقبل ويزيد الضغط على كلا الفريقين لتحقيق الفوز.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

يشهد اللقاء غياب عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، الذي يواصل برنامج التأهيل بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وأكد الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب إلا بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.

كما يغيب عبدالله السعيد عن اللقاء لعدم تعافيه بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ليكون خارج حسابات الجهاز الفني في هذه المباراة المهمة.

عودة محمود بنتايج تمنح الزمالك حلولاً في الجبهة اليسرى

يراقب الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال انتظام المغربي محمود بنتايج في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المصري وقد أنهى اللاعب أزمة مستحقاته المالية مع النادي، وعاد للمشاركة في التدريبات بعد انقطاعه عن الفريق في الفترة الماضية.

ويدرس معتمد جمال الدفع ببنتايج في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أحمد فتوح بسبب الإصابة، وهو ما يمنح الزمالك خيارات إضافية على مستوى الجبهة اليسرى قبل مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

ترتيب المجموعة الرابعة.. صراع محتدم على التأهل

يتصدر المصري البورسعيدي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع الزمالك، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 5 نقاط ويأتي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل زيسكو يونايتد الزامبي المركز الرابع والأخير بدون أي نقاط.

ويجعل هذا الوضع صراع التأهل إلى ربع النهائي محتدمًا حيث تسعى جميع الفرق إلى حصد كل نقطة ممكنة لضمان التقدم إلى الدور التالي.