نائب محافظ الوادي الجديد يُشارك أعضاء نقابة المهندسين الإفطار الرمضاني

شارك محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، بحفل الإفطار الجماعي الذي أقيم، مساء اليوم، بنقابة المهندسين بالمحافظة، بحضور المهندس محمد عز نقيب المهندسين بالمحافظة والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء النقابة.

وخلال كلمته ثمّن كجك هذه الفعاليات التي تعزز أواصر الترابط والتواصل بين زملاء العمل ما يُسهم في خلق روح طيبة بين الأفراد وينعكس إيجابًا على بيئة العمل، كما قدّم التهنئة للحضور بمناسبة الشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، راجيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.