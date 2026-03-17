أصل الحكاية

بـ 39 ألف جنيه | أغلى علبة كحك في مصر تثير الجدل.. ماذا بداخلها؟

أحمد أيمن

أثار إعلان طرح علبة كعك عيد الفطر، بسعر يقارب 39 ألف جنيه، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر كثيرون أنها ربما تكون الأغلى في سوق حلويات العيد هذا العام.

وجاءت الضجة؛ بعد تداول مقطع فيديو وصورا للعلبة الفاخرة، ما دفع المستخدمين إلى التساؤل عن سر هذا السعر المرتفع وغير المعتاد.

أغلى علبة كحك في 2026

القصة بدأت؛ عندما كشف أحد متاجر الحلويات في القاهرة، عن إصدار خاص من علب كعك العيد، لكن المفاجأة لم تكن في محتوياتها فقط؛ بل في تصميمها الفريد أيضا، فالعلبة صُممت على هيئة “خزنة إلكترونية فاخرة”، وليست مجرد صندوق تقليدي للحلوى كما جرت العادة.

وتتميز هذه العلبة بوجود نظام فتح متطور، يشبه أنظمة الأمان في الخزنات، إذ يمكن فتحها باستخدام “بصمة الإصبع” أو عبر “إدخال رقم سري”، كما يمكن التحكم بها من خلال “تطبيق على الهاتف المحمول”. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل زُودت أيضا بسماعات تُصدر رسالة ترحيبية عند فتحها، إضافة إلى منفذ شحن من نوع “تايب سي”؛ لتشغيل النظام الإلكتروني داخلها.

أما محتويات العلبة، فهي عبارة عن تشكيلة متنوعة من حلويات العيد التقليدية التي تحرص الأسر المصرية على شرائها في هذه المناسبة، مثل “الكعك المحشو بالمكسرات أو العجمية، الغريبة، البسكويت، البيتي فور”، إضافة إلى “المعمول، الكوكيز، البرازق المزينة بالفستق”، وحرص المتجر على تقديم هذه الأصناف بجودة عالية؛ لتناسب الطابع الفاخر للمنتج. 

 

علبة كحك تثير الجدل 

رغم محاولة المتجر تقديم العلبة كمنتج فاخر يجمع بين التكنولوجيا والحلويات التقليدية؛ فإن الإعلان عنها أثار ردود فعل متباينة بين مستخدمي مواقع التواصل، فقد رأى البعض أن السعر مبالغ فيه بشكل كبير ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، بينما تعامل آخرون مع الأمر بروح من السخرية، متسائلين إن كانت العلبة قادرة على إنتاج الكعك من تلقاء نفسها بعد نفاده. 

وفي المقابل، اعتبر بعض المتابعين، أن هذه الفكرة تستهدف فئة محدودة من الزبائن الباحثين عن الهدايا الفاخرة والمختلفة خلال موسم الأعياد، حيث لم تعد بعض المنتجات تعتمد على قيمتها الغذائية فقط؛ بل على تجربة الرفاهية التي تقدمها.

ويُعد كعك العيد من أشهر الحلويات المرتبطة بالمناسبات في مصر، حيث تحرص العائلات على تناوله خلال عيد الفطر تحديدا، ويُصنع عادة من الدقيق والسمن والسكر ويُزين بالسكر البودرة أو يُحشى بالمكسرات والتمر.

أغلى علبة كحك أغلى علبة كحك في 2026 سعر أعلى علبة كحك محتويات أغلى علبة كحك أسعار الكحك

