من الفراعنة إلى اليوم.. تاريخ كحك العيد في مصر

قالت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي والمحاضر الدولي، إن كحك العيد يعد من أقدم مظاهر الاحتفال في مصر، حيث تعود جذوره إلى الحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المصريين القدماء عرفوا صناعة الكعك واستخدموه في الأعياد والطقوس الدينية منذ آلاف السنين.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن كلمة «كحك» تعود في أصلها إلى كلمة «عك» في اللغة القبطية المشتقة من المصرية القديمة، وتعني العجن، مشيرة إلى أن المصري القديم كان بارعًا في صناعة المخبوزات، حيث عرف أكثر من 100 نوع منها، وكان يصنع الكعك من الدقيق والسمن والعسل، نظرًا لعدم معرفته بالسكر آنذاك، فكان يستبدله بالعسل أو العجوة المصنوعة من التمر.

وأضافت أن الكعك كان يصنع في مصر القديمة على شكل أقراص كبيرة ترمز إلى قرص الشمس المرتبط بالإله «رع»، وكانت تُنقش عليه أشكال هندسية تشبه أشعة الشمس، موضحة أن طريقة تصنيعه موثقة على جدران مقبرة «رخ مي رع» وزير الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة.

وأشارت إلى أن عادة صناعة الكعك استمرت عبر العصور التاريخية المختلفة في مصر، بداية من العصر القبطي ثم الإسلامي، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في العهد الطولوني والإخشيدي، لافتة إلى أن الوزير أبو بكر المادرائي في العصر الإخشيدي ابتكر تقليدًا بوضع قطعة ذهبية داخل الكعكة، وكان يدعو رجال البلاط لتناولها قائلاً: «أفطن إليه»، أي انتبهوا لما بداخلها.