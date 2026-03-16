قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة القدر.. كيف تستعد لـ 27 رمضان
وزير الصحة يزور مركز «دميتري روجاتشيف» الروسي الوطني لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال
دعاء ليلة ٢٧ رمضان ..ردده حتى طلوع الفجر لعلك تكون من العتقاء
أرقام كارثية لـ توروب مع الأهلي في أخر 20 مباراة
الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. فيديو
400 جنيه زيادة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
ذكرى وفاة الشيخ جاد الحق.. رجل المواقف الشامخة الذى كان لا يغضب إلا لله
تكريم صناع مسلسل السوق الحرة في صدى البلد.. شاهد
إيران : لا نستهدف إلا القواعد العسكرية وأصول أمريكا في المنطقة
خروج 16.8 مليار دولار من 8 أسواق آسيوية في ظل تقلبات أسعار الطاقة
وحدة المصير وترابط المصالح.. وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن في رابع محطات جولاته العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من الفراعنة إلى اليوم.. تاريخ كحك العيد في مصر

هاجر ابراهيم

قالت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي والمحاضر الدولي، إن كحك العيد يعد من أقدم مظاهر الاحتفال في مصر، حيث تعود جذوره إلى الحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المصريين القدماء عرفوا صناعة الكعك واستخدموه في الأعياد والطقوس الدينية منذ آلاف السنين.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن كلمة «كحك» تعود في أصلها إلى كلمة «عك» في اللغة القبطية المشتقة من المصرية القديمة، وتعني العجن، مشيرة إلى أن المصري القديم كان بارعًا في صناعة المخبوزات، حيث عرف أكثر من 100 نوع منها، وكان يصنع الكعك من الدقيق والسمن والعسل، نظرًا لعدم معرفته بالسكر آنذاك، فكان يستبدله بالعسل أو العجوة المصنوعة من التمر.

وأضافت أن الكعك كان يصنع في مصر القديمة على شكل أقراص كبيرة ترمز إلى قرص الشمس المرتبط بالإله «رع»، وكانت تُنقش عليه أشكال هندسية تشبه أشعة الشمس، موضحة أن طريقة تصنيعه موثقة على جدران مقبرة «رخ مي رع» وزير الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة.

وأشارت إلى أن عادة صناعة الكعك استمرت عبر العصور التاريخية المختلفة في مصر، بداية من العصر القبطي ثم الإسلامي، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في العهد الطولوني والإخشيدي، لافتة إلى أن الوزير أبو بكر المادرائي في العصر الإخشيدي ابتكر تقليدًا بوضع قطعة ذهبية داخل الكعكة، وكان يدعو رجال البلاط لتناولها قائلاً: «أفطن إليه»، أي انتبهوا لما بداخلها.

التاريخ الإسلامي كحك العيد الحضارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

وائل جمعة

الغندور

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد