بالصور … حضور جماهيري ضخم في حفل مجاني بالبرازيل

شهد الحفل الذي قدمته الفنانة البرازيلية شاكيرا، في احدي المدن بدولة البرازيل، حضور جماهيري ضخم.

الحفل الذي أقامته شاكيرا كان مجانيًا، وهو ما جعله من أضخم الحفلات في عدد الحاضرين.

وافتتحت الأمسية بعرض مبهر للطائرات المسيرة، رسم صورة ذئب في السماء، وهو أحد الرموز المرتبطة بشاكيرا، قبل أن تحيي جمهورها باللغة البرتغالية قائلة: «البرازيل.. أحبك، من السحري أن أرى ملايين الأرواح متحدة من أجل الغناء والرقص والاحتفال بما هو مهم حقًا».

وقدمت شاكيرا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، من بينها أغنية «الوركان لا يكذبن» Hips Don't Lie، و«أنطولوجيا» Antología، إلى جانب الأغنية الشهيرة «واكا واكا.. هذا هو وقت أفريقيا» Waka Waka (This Time for Africa)، التي ارتبطت بأجواء كأس العالم 2010، كما شاركها على المسرح عدد من النجوم البرازيليين وسط تفاعل جماهيري واسع.