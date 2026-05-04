حدادًا على هاني شاكر.. سعد الصغير يعلن وقف النشر وتصوير اللايفات لمدة أسبوع عبر حساباته الشخصية

اعلنت صفحة الفنان سعد الصغير عن إيقاف بث اللايفات أو نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمدة أسبوع ، حدادًا علي وفاة الفنان القدير هاني شاكر.

وقالت الصفحة: البقاء لله في وفاة الفنان والأستاذ هاني شاكر، وتعلن إدارة وتيم الفنان سعد الصغير حدادًا لمدة أسبوع كامل بدون تصوير لايف أو أي بوست أو أي محتوى على السوشيال ميديا، على روح أمير الغناء العربي.

وفاة هانى شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.