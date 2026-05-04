تهنئة خاصة من المخرج مجدي أحمد علي لنجله أحمد في عيد ميلاده

هنأ المخرج الكبير مجدي أحمد علي، نجله الفنان أحمد مجدي بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال مجدي أحمد علي: النهارده عيد ميلاده .. صاحبي .

وينتظر أحمد مجدي عرض فيلمه بنات الباشا، والذي يشارك في بطولته كل من ناهد السباعي، زينة، صابرين.

"بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.



وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.