قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سامح الدهشان يكتب : أيقظني الخذلان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

استعدادا للعيد 2026| كحك وبسكويت بأسعار مخفضة تصل إلى 35% .. بهذه الأماكن

ياسمين القصاص

في إطار استعدادات عيد الفطر 2026، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كعك وبسكويت العيد في المجمعات الاستهلاكية ومنافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 25% و35% مقارنة بأسعار الأسواق التقليدية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان الحصول على منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ويتم طرح الكعك والبسكويت من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للوزارة، حيث توفر تشكيلة واسعة تشمل الكعك السادة والمكسرات والملبن، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الحلويات والبسكويت، لتلبية مختلف الأذواق.

أسعار كعك وبسكويت العيد 2026 في منافذ التموين

 - كعك وبسكويت النشادر والكعك السادة: 170 جنيه للكيلو

 - كعك الملبن: 175 جنيها للكيلو

 - كعك المكسرات: 235 جنيها للكيلو

 - الكعك الفاخر بالسمن البلدي والمكسرات: 300 جنيه للكيلو

 - الكعك الفاخر بالسمن البلدي بدون مكسرات: 250 جنيها للكيلو

 - الغريبة السادة: 180 جنيها للكيلو

 - الغريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو

 - البيتي فور العادي: 190 جنيها للكيلو

 - البيتي فور لوكس والسابليه: 220 جنيها للكيلو

 - الكوكيز والبسكويت: 200 جنيه للكيلو

أسعار علب كعك العيد المشكلة

 - علبة كرتون 1 كيلو: 175 جنيها

 - علبة شفافة 1.5 كيلو: 265 جنيها

 - علبة كرتون 2 كيلو: 355 جنيها

 - علبة كرتون 3 كيلو: 545 جنيها

 - علبة كرتون 4.5 كيلو: 810 جنيهات

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين لضبط الأسواق، وضمان توفير منتجات العيد بأسعار مناسبة داخل المجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات، ما يسهل على المواطنين شراء مستلزمات العيد بأقل تكلفة وبجودة مضمونة، مقارنة بأسعار السوق الحرة.

وفي السياق نفسه، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الإفراط في تناول كحك وبسكويت العيد، موضحا أن هذه الأطعمة تحتوي على مكونات مثل السمن والبيض والدقيق والسكر والمكسرات، وهي مكونات قد تسبب مشكلات صحية خاصة بعد انتهاء شهر رمضان.

وأضاف الحداد- خلال تصريحات له، أن المعدة تكون قد اعتادت خلال رمضان على مواعيد محددة لتناول الطعام، لذلك فإن الإكثار من الحلويات الدسمة بعد العيد قد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي ويسبب اضطرابات في المعدة.

وأشار إلى أن كحك وبسكويت العيد قد يمثلان خطورة خاصة على مرضى السكري وارتفاع الكوليسترول والدهون، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب احتوائهما على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة بالاكتفاء بتناول قطعة أو قطعتين فقط، لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم.

العيد عيد الفطر عيد الفطر 2026 كحك العيد المجمعات الاستهلاكية

