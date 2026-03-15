كحك العيد ورشة بـ متحف سوهاج القومي

نظم القسم التعليمي بمتحف سوهاج القومي، ورشة عمل لـ"صنع كحك العيد"، جمعت بين طالبات المرحلة الإعدادية ومجموعة من العاملين بالمتحف، فى إطار دورة في دعم وتنمية المجتمع المحلي.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن ينظم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية على مدار العام لنشر الوعي السياحي والآثري.

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.