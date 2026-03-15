أرخص وأحلى من الجاهز .. طريقة عمل كحك العيد

مع ارتفاع أسعار كحك العيد تبحث الكثير من السيدات عن وصفات سهلة التحضير و تطبيقها في المنزل بالأخص مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

قدم الشيف وحيد كمال، مقدم برنامج الفطاطري على قناة بانوراما فود، طريقة عمل كحك العيد في البيت بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير الكحك:



500 جرام دقيق.

125جرام زبدة.

125جرام سمنة.

75جرام سكر بودر.

5 جرام بيكنج بودر.

50مللي حليب.

50 مللي ماء.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ريحة كحك.



الحشوة:

عجوة طرية.

ملبن طري.

طريقة تحضير الكحك



نخلط السمنة مع الزبدة ثم نضع الدقيق وبيكنج بودر ونشا وريحة كحك وحليب و ماء و يقلب جيدا حتى تتجانس ثم تشكل كرات و “نبصمها ببصامة” الكحك ثم ندخلها فرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج و للحشو يمكن ان نحشي عجوة او ملبن أو عجمية حسب الرغبة و للوجه نتركه ساده او نرش سكر بودر.