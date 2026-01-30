سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن تأكد غياب عبدالله السعيد لاعب الزمالك عن مباراة المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، عبدالله السعيد لم يتعافى من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ولم يشارك أمام المصري.

من جانبه، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء وموازرة الفريق.



ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "Fan ID" وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.