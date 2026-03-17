دوري أبطال أفريقيا.. إيمانويل إيبويه مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديلا، وقرر تعيين مراقب جديد لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، نظيره المغربي، في السادسة من مساء السبت 21 مارس الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وقرر الكاف، تعيين أسطورة كوت ديفوار ونادي أرسنال السابق “إيمانويل إيبويه” مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي؛ لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في العاصمة المغربية الرباط بالتعادل بهدف لكل فريق.