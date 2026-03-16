الخميس .. الجيش الملكي يغادر المغرب في طائرة خاصة لمواجهة بيراميدز

تشد بعثة فريق الجيش الملكي المغربي الرحال إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس المقبل على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار إدارة النادي بالسفر عبر طائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين بعد رحلة السفر الطويلة، بالإضافة إلى توفير أفضل الظروف الممكنة للفريق من أجل الاستعداد الجيد للمواجهة الحاسمة المرتقبة في القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في المغرب، وهو ما يجعل لقاء الإياب مفتوحًا على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستوى بين الفريقين ورغبة كل طرف في حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.