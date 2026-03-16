الإشراف العام
رياضة

بيراميدز يواصل دوره المجتمعي بدعم مستشفى بهية لمحاربة سرطان الثدي

منتصر الرفاعي

في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص عليه نادي بيراميدز، زار وفد من النادي مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، في لفتة إنسانية تعكس التزام النادي بدعم القضايا المجتمعية والإنسانية، ومساندة المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها للمرضى بالمجان.

وترأس الوفد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وضم كلًا من مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، والكابتن أحمد زاهر المدير الإداري، إلى جانب ثلاثي نجوم الفريق الأول لكرة القدم دودو الجباس ومروان حمدي وعودة فخوري.

واستقبل الوفد الدكتور أحمد هاشم، المدير الطبي لمستشفى بهية فرع الشيخ زايد، والأستاذة ليلى سالم، عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية وحفيدة السيدة بهية.

وخلال الزيارة، حرص الوفد على التواجد بين المرضى والعاملين بالمستشفى، ومشاركة لحظات إنسانية مميزة معهم، تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة بهية في دعم وعلاج محاربات سرطان الثدي، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية لهن.

كما اصطحب مسؤولو المستشفى وفد بيراميدز في جولة تعريفية داخل منشآت المستشفى المختلفة، حيث تم استعراض الإمكانيات الطبية والخدمات المتكاملة التي تقدمها المؤسسة للسيدات، بما في ذلك برامج الدعم النفسي والمتابعة الطبية مدى الحياة، مع تقديم جميع الخدمات العلاجية بالمجان وبدون مقابل.

وأكد مسؤولو المستشفى أن مؤسسة بهية تقدم خدماتها للمرضى من مختلف الجنسيات العربية دون تمييز، حيث تستقبل بالفعل عدداً كبيراً من السيدات من دول مثل الأردن واليمن وفلسطين، إلى جانب نجاحها في إنهاء قوائم الانتظار الطويلة التي كانت موجودة في السابق.

من جانبهم، أكد مسؤولو النادي  خلال الزيارة أن دور النادي لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل يمتد ليشمل المساهمة الفعالة في دعم المجتمع ومساندة المبادرات الإنسانية والطبية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي يحرص بيراميدز على تنفيذها بشكل مستمر، كما تم التأكيد على أن الزيارة تمثل بداية لتعاون مستقبلي بين نادي بيراميدز ومؤسسة بهية، يتضمن تقديم مساعدات وتبرعات، واختيار سفراء من نجوم الفريق لدعم المستشفى، إلى جانب دعوة محاربات بهية لحضور مباريات الفريق من داخل الملعب، ومشاركة اللاعبين في الأنشطة التطوعية الخاصة بالمؤسسة.

