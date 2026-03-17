قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس