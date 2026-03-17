سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

واصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل مستويات جديدة أعلى من 52 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة منذ دقائق داخل القطاع المصرفي.

وتراوحت أسعار شراء الدولار بين 52.300 جنيه و52.350 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 52.380 جنيه و52.450 جنيه، وسط تقارب ملحوظ في التسعير بين معظم البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك (شراء / بيع)

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.350 جنيه شراء – 52.380 جنيه بيع

HSBC: 52.350 جنيه شراء – 52.450 جنيه بيع

بنك مصر: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 52.310 جنيه شراء – 52.450 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

بنك البركة: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

QNB الأهلي: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

سجل الدولار أعلى سعر شراء عند 52.350 جنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك HSBC، بينما بلغ أعلى سعر بيع نحو 52.450 جنيه في بنك HSBC وكذلك السعر الاسترشادي في البنك المركزي المصري.

وفي عدد كبير من البنوك، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، سجل الدولار 52.320 جنيه للشراء و52.420 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول وبنك قناة السويس وبنك البركة وQNB الأهلي وبنك الكويت الوطني نحو 52.300 جنيه للشراء و52.400 جنيه للبيع، لتظل مستويات التسعير متقاربة بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية.