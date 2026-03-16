خروج 16.8 مليار دولار من 8 أسواق آسيوية في ظل تقلبات أسعار الطاقة

شهدت 8 أسواق آسيوية خروجا جماعيا للاستثمارات الأجنبية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت صافي تدفقات خارجة بلغت قيمتها الإجمالية 16.8 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس الجاري، وذلك في ظل حالة من الترقب والحذر تسيطر على المستثمرين الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، نقلا عن تقرير حركة الصناديق الصادر عن بنك استثمار "MBSB"، أن تايوان تصدرت قائمة الأسواق التي شهدت صافي مبيعات أجنبية بتدفقات خارجة بلغت 6.99 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في المنطقة، متأثرة ببيانات الفائض التجاري التي جاءت دون توقعات السوق رغم اتساعها إلى 12.77 مليار دولار في فبراير الماضي.

وفي المقابل، برزت فيتنام كالدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في جذب تدفقات أجنبية واردة بقيمة 46.4 مليون دولار، منهية بذلك أسبوعين من المبيعات.

وأرجع التقرير هذا الصمود إلى التحركات السريعة للسلطات الفيتنامية لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط العالمية، عبر إجراءات شملت تفعيل صندوق تثبيت أسعار الوقود، وخفض ضرائب الاستيراد على البنزين إلى 0%، وضخ نحو 4 ملايين برميل من النفط لتعزيز الإمدادات المحلية.

وعلى صعيد "بورصة ماليزيا"، أفاد التقرير بأن المستثمرين الأجانب عادوا إلى ساحة البيع بصافي تدفقات خارجة بلغت 725.6 مليون رينجيت ماليزي، حيث تركزت عمليات البيع في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والعقارات، بينما سجلت قطاعات الزراعة والنقل واللوجستيات وصناديق الاستثمار العقاري صافي تدفقات واردة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المحلية الماليزية قامت بدور "صمام الأمان" بضخ تدفقات واردة بقيمة 621.1 مليون رينجيت، منهية خمسة أسابيع من البيع.

كما سجلت التجزئة المحلية صافي شراء بقيمة 104.5 مليون رينجيت، وسط ارتفاع ملحوظ في متوسط حجم التداول اليومي لكافة فئات المستثمرين