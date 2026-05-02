تموين بني سويف: ضبط 360 مخالفة خلال أسبوع في حملات تفتيشية متفرقة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 25 أبريل إلى 1مايو الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

وأسفرت الحملات على المخابز البلدية، تحرير 223مخالفة تنوعت ما بين : إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف،توقف عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف ،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد.

وتم تحرير 32مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، 28مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري و3مخالفات في مجال المواد البترولية، 42مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و28مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لممارسة أنشطة بدون ترخيص أو سجل تجاري.