من مركز السيطرة.. محافظ الجيزة يتابع انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة انطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت اليوم السبت 2 مايو وتستمر حتى 17 يوليو 2026 تنفيذًا لتوجيهات الدولة وفي إطار جهود استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ، خلال متابعته اللحظية لسير الأعمال عبر شاشات مركز السيطرة أن أجهزة المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لضمان التنفيذ الفوري والحاسم لقرارات الإزالة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة أو تعدٍ على أراضي الدولة.

وأوضح محافظ الجيزة أن الموجة الـ29 تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية مع تكثيف الحملات الميدانية اليومية، لمنع عودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار تابع المحافظ عدد من الحالات المخالفة أثناء إزالتها ضمت إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمنطقة جبل جرزا بمركز العياط على مساحة فدان مع وضع لافتات تفيد استرداد الأرض لصالح الدولة، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 700 م² من أراضي أملاك الدولة بمركز كرداسة.

كما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالتين بمركز منشأة القناطر (الوحدة المحلية ببرقاش) عبارة عن غرف مقامة على أراضٍ زراعية فضلًا عن إزالة عدد من المتغيرات المكانية بنطاق حي الهرم وتنفيذ حالتي إزالة حتى حد الترخيص بنطاق حي الوراق.

وفي السياق ذاته تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 150 م²، ليصل إجمالي ما تم إزالته حتى الآن إلى 5 حالات بمركز أطفيح بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍ بعرب غمازة بمركز الصف.

كما تمت إزالة سور على مساحة 80 م تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بنطاق مركز أبو النمرس مناطق (ترسا – الشلايش) بجوار خطوط الضغط العالي.