محافظ الجيزة يتفقد حي جنوب ويُكلف برفع الإشغالات وتحسين النظافة

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة صباحية موسعة ومفاجئة لتفقد عدد من القطاعات الحيوية بنطاق حي جنوب الجيزة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أية مخالفات أو أوجه قصور، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

وخلال الجولة رصد محافظ الجيزة وجود تراكمات للقمامة بمناطق متفرقة لا سيما بمنزل كوبري الدقي في الاتجاه المؤدي إلى حديقة الأورمان على الجانبين موجهاً برفعها بشكل فوري ومنع تكرارها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال النباشين.



كما تفقد محافظ الجيزة محيط كلية الزراعة جامعة القاهرة حيث وجه برفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالمنطقة.



وشدد المحافظ على ضرورة التصدي للمواقف العشوائية موجهاً بإلغاء موقف عشوائي أسفل كوبري الجيزة المعدني وإدخال سيارات السرفيس الي الموقف الرسمي بالميدان لإحكام السيطرة على المنظومة وعدم إعاقة الحركة المرورية.



كما وجه برفع الإشغالات للمحال التجارية بشوارع: ربيع الجيزي والمأمون، وأمين عبد الواحد، وإزالة التعديات الخاصة بالمقاهي مع تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالحارات والشوارع الفرعية، ومنها: أبو سليم، وعيد، وأبو هريرة، والحراني، والأطفحي.

وكلف المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة بميدان الدكروري وشوارع المحطة، وسعد زغلول، و6 أكتوبر، وسوق الثلاثاء، ومنطقة المساكن، لرفع كافة إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط للشارع.



وفيما يخص ملف النظافة شدد المحافظ على مسؤولي منظومة النظافة بمنع وجود أية بؤر لتجمع القمامة خاصة بمحيط مدرسة التعليم الابتدائي بحي جنوب حفاظاً على النظافة العامة.

كما وجه المحافظ رئيس حي جنوب بسرعة إزالة نقطة فرز عشوائي للمخلفات بمنطقة سيدي جابر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على تكليف وردية ثابتة للمرور الدوري بمحيط مستشفى أم المصريين لضمان تحسين مستوى النظافة على مدار اليوم والتأكد من عدم وجود أي تجمعات للقمامة أو إشغالات تعوق حركة المواطنين.



ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس على مستوى المحافظة والتأكد من خلوها من أي إشغالات أو تراكمات للمخلفات مع تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة أولاً بأول استعدادًا لاستقبال امتحانات نهاية العام بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب.