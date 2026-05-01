محافظة الجيزة تزيل الأوتاد الحديدية لحجز أماكن انتظار السيارات بمتفرعات شارع الملكة .. صور

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددًا من الشكاوى الواردة من المواطنين في حي بولاق الدكرور وعلى الفور كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

حيث وردت شكوى من مواطني شارع علي بن ابي طالب من عدم التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق

وعلى الفور وجه المحافظ حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتعامل مع الشكوى حيث تم التشديد علي المحلات بالالتزام بمواعيد الغلق الي جانب رفع عدد من حالات الإشغالات .

كما تلقت المحافظة شكوى من مواطني من وجود بؤرة نجمع المخلفات بشارع مجمع الشعراوي ونفق الريس .

وكلف المحافظ بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة محل الشكوي مع التأكيد على المتابعة الدورية لمنع تكرار الشكوى .

كما تلقت المحافظة شكوى من مواطني شارع ناهيا بشأن صعوبة الحركة بسبب انتشار مركبات التوك توك والميكروباص.

وعلى الفور كلف محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور بشن حملة علي الشارع حيث تم ضبط عدد من المخالفات لسيارات السرفيس وتنفيذ حملة إشغالات مكبرة علي المحال التجارية لمنع ااتعدي على الطريق العام .

كما تلقت المحافظة شكوى من وجود أوتاد حديدية بشارع عز العيسي ومتفرعات شارع الملكة وقد تم إزالة كافة الاوتاد المستخدمة في حجز أماكن انتظار السيارات مع تحرير محاضر للمنشآت المخالفة .