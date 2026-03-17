د.محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا العسكرية… كيف تواجه مصر تحديات المستقبل؟

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، لم تعد القوة العسكرية تقاس فقط بعدد الجنود أو حجم المعدات العسكرية، بل أصبحت التكنولوجيا هي العامل الحاسم في تحديد موازين القوة بين الدول. فالحروب الحديثة أثبتت أن التفوق الحقيقي يتحقق من خلال امتلاك التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على تطويرها محليًا، واستخدامها بذكاء في إدارة العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، تواجه مصر تحديًا تكنولوجيًا مهمًا يتمثل في الانتقال من مرحلة الاعتماد الكبير على شراء الأسلحة المتطورة إلى مرحلة تطوير التكنولوجيا العسكرية محليًا وتعزيز قدراتها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي العسكري والأقمار الصناعية.

لقد حققت مصر خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في تحديث قواتها المسلحة عبر إدخال أنظمة تسليح متقدمة من مصادر مختلفة، وهو ما ساهم في تعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق قدر من التوازن في المنطقة. غير أن امتلاك المعدات المتطورة وحده لا يكفي في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا هي العمود الفقري لأي قوة عسكرية حديثة. فالدول التي تصنع التكنولوجيا العسكرية وتطورها داخليًا تمتلك ميزة استراتيجية كبيرة، لأنها لا تعتمد على الخارج في تحديث أنظمتها أو صيانتها أو تطويرها.

أحد أبرز التحديات في هذا المجال يتمثل في ضرورة تطوير صناعة تكنولوجية عسكرية محلية متقدمة. فالصناعات الدفاعية لم تعد تقتصر على تصنيع الأسلحة التقليدية مثل الدبابات أو المدرعات، بل أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على الإلكترونيات المتقدمة، والبرمجيات، وأنظمة التحكم الذكية، وتقنيات الاستشعار المتطورة. هذه المجالات تحتاج إلى قاعدة علمية قوية واستثمارات كبيرة في البحث العلمي، إضافة إلى تعاون وثيق بين المؤسسات العسكرية والجامعات ومراكز الأبحاث.

ومن هنا تبرز أهمية المؤسسات الصناعية الدفاعية في مصر مثل الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي المصرية، حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دورًا محوريًا في نقل التكنولوجيا وتطويرها، خاصة إذا تم توسيع التعاون بينها وبين الجامعات والشركات التكنولوجية المحلية. فبناء صناعة دفاعية متقدمة لا يعتمد فقط على المصانع، بل يعتمد أيضًا على منظومة متكاملة تشمل البحث العلمي والتعليم الهندسي المتطور.

التحدي الثاني الذي يفرض نفسه بقوة هو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي العسكري. فالذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم عناصر القوة العسكرية في العالم اليوم، حيث يُستخدم في تحليل البيانات الضخمة، وإدارة أنظمة الدفاع الجوي، وتشغيل الطائرات بدون طيار، وحتى في دعم اتخاذ القرار العسكري. وقد بدأت العديد من الدول الكبرى في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظوماتها العسكرية، مما يمنحها قدرة أكبر على الاستجابة السريعة وتحليل المواقف المعقدة في ساحة المعركة.

بالنسبة لمصر، فإن الاستثمار في هذا المجال يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز قدراتها الدفاعية. فامتلاك أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين كفاءة العمليات العسكرية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في المهام الخطرة. كما أن تطوير هذه التكنولوجيا محليًا يمكن أن يفتح المجال أمام إنشاء صناعة تكنولوجية جديدة توفر فرص عمل للمهندسين والمتخصصين في مجالات البرمجة وتحليل البيانات.

أما التحدي الثالث فيتعلق بتوسيع قدرات الأقمار الصناعية العسكرية، وهي عنصر أساسي في الحروب الحديثة. فالأقمار الصناعية توفر معلومات دقيقة عن التحركات العسكرية، وتساعد في مراقبة الحدود، وتدعم أنظمة الاتصالات العسكرية الآمنة. كما تلعب دورًا مهمًا في توجيه الصواريخ والأنظمة الدفاعية بدقة عالية. وفي عصر تعتمد فيه الجيوش الحديثة على المعلومات الفورية، أصبحت السيطرة على الفضاء القريب من الأرض جزءًا أساسيًا من القوة الاستراتيجية للدول.

وقد خطت مصر بالفعل خطوات مهمة في مجال الفضاء عبر إنشاء وكالة الفضاء المصرية، التي تهدف إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. غير أن الطريق ما زال طويلًا لبناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على دعم الاحتياجات العسكرية والأمنية للدولة. ويتطلب ذلك الاستثمار في تدريب الكوادر العلمية، وتطوير مراكز البحث والتصنيع، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات تكنولوجيا الفضاء.

إن مواجهة هذه التحديات التكنولوجية لا تتعلق فقط بالمؤسسات العسكرية، بل هي مسؤولية وطنية تشمل منظومة التعليم والبحث العلمي والقطاع الصناعي. فبناء قوة تكنولوجية حقيقية يحتاج إلى استثمار طويل الأمد في العقول البشرية، وتطوير بيئة علمية تشجع الابتكار والإبداع. كما يتطلب دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، لأنها غالبًا ما تكون المصدر الأساسي للأفكار الجديدة والحلول المبتكرة.

في النهاية، يمكن القول إن مستقبل القوة العسكرية في مصر لن يتحدد فقط بعدد الأسلحة أو حجم القوات، بل بمدى قدرتها على امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها. وإذا نجحت مصر في الاستثمار الجاد في الصناعات الدفاعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، فإنها لن تعزز فقط قدراتها الدفاعية، بل ستفتح أيضًا آفاقًا واسعة للتنمية الاقتصادية والتقدم العلمي. فالتكنولوجيا العسكرية في العصر الحديث ليست مجرد أداة للحرب، بل هي أيضًا محرك أساسي للتقدم الوطني وبناء مستقبل أكثر قوة واستقرارًا.

دكتور /محمد عسكر

إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى