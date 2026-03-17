محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا ويهنئ أهالي عروس الدلتا بالنيابة عن رئيس الجمهورية

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية مساء اليوم احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا عقب أداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث نقل المحافظ تهنئة فخامة الرئيس إلى أهالي المحافظة بهذه المناسبة المباركة،جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والمهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ،، العميد أحمد عز ممثل الأمن الوطني، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

احتفالية ليلة القدر



بدأت الاحتفالية بأداء صلاتي العشاء والتراويح وسط حضور كبير من المصلين، أعقبها تلاوة قرآنية مباركة أضفت أجواء روحانية زادت من الخشوع والتقرب إلى الله، ثم استمع الحضور إلى كلمة تناولت فضل ليلة القدر ومكانتها، مؤكدًا أنها ليلة مباركة تتنزل فيها الرحمات والمغفرة، وتتضاعف فيها الحسنات، داعيًا الجميع إلى اغتنام هذه الليلة بالأعمال الصالحة والدعاء والاستغفار.

وأشار المحافظ إلى أن ليلة القدر تُعد من أعظم الليالي في العام، فهي خير من ألف شهر، تحمل معاني الرحمة والتسامح والمغفرة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الوطن بمزيد من الخير والأمن والاستقرار. كما شدد على أهمية استلهام قيم العمل والاجتهاد والبذل والعطاء من هذه الليلة، والتمسك بالأخلاق الفاضلة ونشر قيم المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في تنظيم الفعاليات الدينية التي تعزز الوعي الديني ونشر تعاليم الإسلام السمحة.

واختتمت الاحتفالية بالأدعية والتواشيح الدينية وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع، حيث دعا الحضور الله أن يعم الخير والسلام على مصر.

وفي ختام الفعالية، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي على التواجد وسط المواطنين، يتحدث معهم ويبادلهم التهاني بهذه المناسبة المباركة، معبّرًا عن سعادته بمشاركتهم فرحة هذه الليلة المباركة.