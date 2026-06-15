الأولمبياد الخاص المصري يدخل معسكره المغلق استعدادًا للألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة 2026

في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها مدينة سوسة بالجمهورية التونسية خلال الفترة المقبلة، دخلت بعثة الأولمبياد الخاص المصري معسكرًا مغلقًا بأحد دور القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك قبل سفر البعثة غدًا إلى تونس للمشاركة في منافسات الرياضات الشاطئية.

وحرص الوزير المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري على متابعة جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية الخاصة بالبعثة، والتأكد من الأنتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالسفر والإقامة والتجهيزات الفنية للمنتخبات المشاركة، بما يضمن توفير أفضل الأجواء لتحقيق مشاركة مشرفة تعكس مكانة الرياضة المصرية والأولمبياد الخاص المصري.

وفي إطار المتابعة المستمرة للاستعدادات النهائية، تواصل المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري مع معالي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لإحاطتها بكافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بسفر البعثة المصرية إلى مدينة سوسة التونسية، مؤكدًا اكتمال جميع الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة مشرفة تليق باسم مصر والأولمبياد الخاص المصري.

وأكد رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة تمثل محطة مهمة في مسيرة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، وفرصة جديدة لإبراز قدراتهم الرياضية وإرادتهم القوية، مشيرًا إلى أن البعثة تسعى لتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج تعكس حجم الدعم الذي يحظى به الأولمبياد الخاص من الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

وتشارك مصر بوفد رسمي يضم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين، حيث يرأس البعثة الأستاذ عمرو محي الدين ، وعلى المستوى الفني، يقود أحمد مصطفى فريق التراياثلون مديرًا فنيًا بمشاركة اللاعبين عمر عصام بركات ومحمود رزق مسلم، بينما يقود مصطفى ماجد منافسات السباحة في المياه المفتوحة مديرًا فنيًا، وتضم الأجهزة الفنية المدربة آية الله مجدي ، واللاعبين محمد أسامة الشاذلي، ومهند محمد عبد الصمد، وملك أحمد فراج، وبريهان محمد سليمان.

وعلى هامش الألعاب، تشارك مصر كذلك في المؤتمر الإقليمي للشباب من خلال اللاعبة القائدة آية حسن شلتوت، والشريكة القائدة فرح عماد محي الدين ، بمرافقة الدكتورة بتول أشرف جمال الدين ، حيث يهدف المؤتمر إلى تنمية القيادات الشبابية وتعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة للاعبين ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة القرار الرياضي والاجتماعي داخل حركة الأولمبياد الخاص.

ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية صباح غدٍ متوجهة إلى مدينة سوسة التونسية للمشاركة في فعاليات الدورة، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة النجاحات التي حققها الأولمبياد الخاص المصري على المستويات الإقليمية والدولية.