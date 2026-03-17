نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى البدرشين المركزي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى البدرشين المركزي لمتابعة مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري

محافظ الجيزة، بالمرور الميداني خلال الفترة المسائية علي مراكز ومدن المحافظة لمراجعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص أعمال النظافة ورفع الأشغالات وأعمال ترشيد الكهرباء ومراجعة الأسعار وتوافر السلع والالتزام بتسعيرة النقل الجماعي وتوافر أنابيب البوتاجاز والتزام المحال التجارية بتوقيتات الغلق.

حيث تفقد النائب اقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وحضانات الاطفال وغرف الامصال و بنك الدم و الأشعة المقطعية للاطمئنان علي مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما قام الشهابي، بجولة ميدانية سيرا علي الاقدام بشوارع مدينة البدرشين حيث تابع النائب حركة بيع أسطوانات أنابيب البوتجاز للمواطنين بأحد المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز بشارع بورسعيد لضمان توافر الاسطوانات بالسعر الرسمي والتصدي لأي محاولات لاحتكارها مشددا بالالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة مؤكدا بأن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لرفع الأسعار علي المواطنين.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، مستوى الحالة العامة للنظافة والأشغالات بشوارع النيل السعيد وعمرو بن العاص ومنطقة المزلقان وبورسعيد وعباس عناني والمحكمة القديمة وصيدناوي والتعديات علي حرم الطريق العام والأرصفة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد النائب علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخفض معدلات استهلاك الكهرباء بما يشمل تقليل إنارة الطرق وترشيد إنارة الاعلانات وواجهات المحال التجارية بالشوارع العامة والمحاور الرئيسية مع الالتزام بتوقيتات غلق المحال التجارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة.

كما التقى النائب بعدد كبير من المواطنين للاستماع الي مطالبهم وشكاواهم والعمل علي حلها، رافق نائب المحافظ خلال جولته، زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس

و مدير أدارة التموين بالبدرشين.