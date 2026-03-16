ملحمة الدفاع الجوي.. السعودية تسحق وتدمر 70 صاروخا و450 مسيرة
الودية الثانية.. إعلان تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا
رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر
تعيينه مديرا فنيا .. قرار عاجل في الزمالك يخص نجم الفريق
التصعيد العسكري يعزل إسرائيل جويًّا.. شركات الطيران تمدد إلغاء الرحلات
نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
محافظات

محافظ الجيزة يرفع الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية للوقوف على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك.

وفي بداية الاجتماع قدّم محافظ الجيزة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما قدّم التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ولمواطني وأهالي محافظة الجيزة بهذه المناسبة.

وشدد المحافظ على رفع الاستعداد للدرجة القصوى في جميع القطاعات الخدمية مع التأكيد على ضرورة اليقظة التامة لمنع أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين خاصة في ملف البناء المخالف وضبط الأسواق، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

ووجّه المحافظ بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف مشددًا على إزالة أي تعديات في المهد ومصادرة معدات البناء فور ضبطها مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأكد الأنصاري أن فرق المتابعة ستعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ هذه التعليمات بكل حزم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول مقصّر في التصدي لتلك الظاهرة.

كما أعلن المحافظ عن تفعيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة مرتبطة بالغرف الفرعية في المديريات والمراكز والأحياء لمتابعة أي طوارئ أو أحداث مفاجئة والتعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بخطط الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة لأي مشكلات قد تطرأ خلال فترة العيد.

ووجّه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين مؤكدًا ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية وزيادة المخزون الاستراتيجي بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.

كما أكد محافظ الجيزة ضرورة متابعة المخابز وإلزامها بالعمل وفقًا لخطة ومواعيد التشغيل المحددة من قبل مديرية التموين مع تحقيق التوازن في إجازات المخابز خلال أيام العيد لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم.

وفي قطاع الصحة وجّه المحافظ برفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية مع زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة.

كما شدد المحافظ على توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة وضمان جاهزية بنوك الدم إلى جانب تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على صحة المواطنين.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة مع إزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين وتحسين كفاءة النظافة بالمناطق المحيطة بساحات صلاة العيد والطرق المؤدية إليها لضمان بيئة نظيفة ومناسبة لاستقبال المصلين.

كما وجّه المحافظ بضرورة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد .

وخلال اللقاء، اطّلع محافظ الجيزة على جاهزية المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف أنحاء المحافظة مؤكدًا التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين ساحات صلاة العيد، ونشر دوريات أمنية في المناطق الحيوية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات.

كما كلّف محافظ الجيزة الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية، للتأكد من صلاحيتها الفنية والتزامها باشتراطات السلامة والأمان، وعدم السماح بتشغيل أي معدية أو مركب غير مستوفٍ للاشتراطات حفاظًا على سلامة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجّه المحافظ رسالة حازمة إلى جميع المسؤولين مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، ولن يتم التساهل مع أي تقصير.

ولفت إلى أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات خلال فترة العيد، وأن الحملات الرقابية ستعمل بشكل مكثف لضمان استقرار الخدمات ومنع أي مخالفات، مؤكدًا استمرار المحافظة في تطبيق القانون بكل حزم لضمان راحة المواطنين وسلامتهم خلال عيد الفطر المبارك.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

محافظ الجيزة يرفع الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد البحر

وكيل الصحة بالغربية

صحة الغربية : اعتماد المخزن الإقليمي للطعوم والأمصال من هيئة الدواء

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد