محافظ الجيزة يرفع الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية للوقوف على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك.

وفي بداية الاجتماع قدّم محافظ الجيزة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما قدّم التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ولمواطني وأهالي محافظة الجيزة بهذه المناسبة.

وشدد المحافظ على رفع الاستعداد للدرجة القصوى في جميع القطاعات الخدمية مع التأكيد على ضرورة اليقظة التامة لمنع أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين خاصة في ملف البناء المخالف وضبط الأسواق، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

ووجّه المحافظ بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف مشددًا على إزالة أي تعديات في المهد ومصادرة معدات البناء فور ضبطها مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأكد الأنصاري أن فرق المتابعة ستعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ هذه التعليمات بكل حزم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول مقصّر في التصدي لتلك الظاهرة.

كما أعلن المحافظ عن تفعيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة مرتبطة بالغرف الفرعية في المديريات والمراكز والأحياء لمتابعة أي طوارئ أو أحداث مفاجئة والتعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بخطط الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة لأي مشكلات قد تطرأ خلال فترة العيد.

ووجّه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين مؤكدًا ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية وزيادة المخزون الاستراتيجي بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.

كما أكد محافظ الجيزة ضرورة متابعة المخابز وإلزامها بالعمل وفقًا لخطة ومواعيد التشغيل المحددة من قبل مديرية التموين مع تحقيق التوازن في إجازات المخابز خلال أيام العيد لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم.

وفي قطاع الصحة وجّه المحافظ برفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية مع زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة.

كما شدد المحافظ على توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة وضمان جاهزية بنوك الدم إلى جانب تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على صحة المواطنين.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة مع إزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين وتحسين كفاءة النظافة بالمناطق المحيطة بساحات صلاة العيد والطرق المؤدية إليها لضمان بيئة نظيفة ومناسبة لاستقبال المصلين.

كما وجّه المحافظ بضرورة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد .

وخلال اللقاء، اطّلع محافظ الجيزة على جاهزية المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف أنحاء المحافظة مؤكدًا التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين ساحات صلاة العيد، ونشر دوريات أمنية في المناطق الحيوية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات.

كما كلّف محافظ الجيزة الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية، للتأكد من صلاحيتها الفنية والتزامها باشتراطات السلامة والأمان، وعدم السماح بتشغيل أي معدية أو مركب غير مستوفٍ للاشتراطات حفاظًا على سلامة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجّه المحافظ رسالة حازمة إلى جميع المسؤولين مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، ولن يتم التساهل مع أي تقصير.

ولفت إلى أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات خلال فترة العيد، وأن الحملات الرقابية ستعمل بشكل مكثف لضمان استقرار الخدمات ومنع أي مخالفات، مؤكدًا استمرار المحافظة في تطبيق القانون بكل حزم لضمان راحة المواطنين وسلامتهم خلال عيد الفطر المبارك.