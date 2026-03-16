نائب محافظ الجيزة تقود حملة لإزالة مخالفات بناء بحي الهرم .. صور

قادت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، حملة مكبرة لإزالة عدد من مخالفات البناء ضمن الموجه الـ 28 لإزالة المباني المخالفة والتي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية وذلك بنطاق حي الهرم.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة ملف مخالفات البناء والتعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشملت الحملة إزالة حالة مخالفة بناء بمنطقة نزلة السمان، تمثلت في إنشاء دورين مخالفين (الثاني والثالث) على مساحة تقارب 200 متر مربع، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تضمنت الحملة إزالة جمالون مقام خارج الحيز العمراني على مساحة تقارب 3000 متر مربع على أرض زراعية بشارع المنشية بحي الهرم، وتمت إزالته بالكامل حتى سطح الأرض، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمحاولات البناء المخالف.

وأشارت نائب المحافظ انه تم تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية مع استيفاء التصاريح اللازمة لفتح المواقع التي تم رصد المخالفات بها، كما جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال البث المباشر لأعمال الإزالة عبر غرفة السيطرة، لضمان المتابعة اللحظية لتنفيذ الإجراءات.

وأكدت هند عبد الحليم أن المحافظة مستمرة في التصدي الحاسم لكافة أشكال مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشددة على أن أجهزة المحافظة لن تسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

رافق نائب المحافظ خلال الحملة محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والسيد عصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق، واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم ومحمد حسني رئيس جهز التفتيش والمتابعة إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.