محافظة الجيزة: رفع 1800 طن مخلفات من العمرانية والوراق وإمبابة ضمن حملات النظافة

قامت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من القطاعات بنطاق أحياء العمرانية والوراق وإمبابة، في إطار خطة محافظة الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 1800 طن من المخلفات من عدة مناطق شملت محيط موقف أتوبيس العشاروة بحي العمرانية ومنطقة الأرض الخضراء بحي الوراق، ومنطقة القومية بحي إمبابة، بالإضافة إلى طريق الكرم الأحمر بقرية جزيرة محمد وذلك من خلال الدفع بعدد من معدات وسيارات هيئة النظافة، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بتلك القطاعات.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف الأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو بؤر تحتاج إلى تحسين كفاءة النظافة مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة يومية تستهدف تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية بما يحقق رضا المواطنين.



وأضاف اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لرفع التراكمات بمناطق بأحياء العمرانية والوراق وإمبابة مشيرًا إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة الهيئة للتعامل مع بؤر المخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الحالة البيئية وإظهار الشوارع بالمظهر الحضاري اللائق.